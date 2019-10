Stati Uniti e Turchia trovano un’intesa sulla pelle dei curdi

Ci sono scontri tra forze turche e curdi siriani nelle zone coinvolte nella tregua annunciata ieri da Stati Uniti e Turchia : Nonostante la tregua annunciata ieri da Turchia e Stati Uniti, venerdì mattina ci sono Stati scontri tra forze turche e curdi siriani attorno alla città siriana di Ras al Ain, nella zona in cui si sarebbero dovute interrompere le operazioni

Russiagate - servizi italiani : “Mai consegnati cellulari di Joseph Mifsud agli Stati Uniti” : I media americani ipotizzano un nesso tra il recente viaggio di William Barr in Italia e la comparsa a Washington di due cellulari appartenuti a Joseph Mifsud, l’uomo al centro della controinchiesta del ministro della giustizia statunitense sul Russiagate. Ma fonti qualificate fonti dei nostri servizi segreti hanno fatto sapere di non aver consegnato alle autorità americane alcun cellulare, ribadendo che nei due incontri con Barr – quello ...

Turchia e Stati Uniti hanno concordato una "tregua di 5 giorni" in Siria : ecco i termini dell'accordo : Ad Ankara, dove è in missione, il vice presidente Mike Pence ha annunciato che tra Usa e Turchia è stato raggiunto un...

Dazi - Mattarella negli Stati Uniti : “Reciproca imposizione è controproducente per tutti” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita negli Stati Uniti, in conferenza stampa ha fatto il punto sulla situazione dei Dazi. “La reciproca imposizione è controproducente per tutti” ha affermato il capo dello Stato, sostenendo che l’Italia ha costantemente ribadito che “lo spirito transatlantico va coltivato, preservato e mantenuto con forza in ogni ambito” L'articolo Dazi, Mattarella negli Stati ...

In Siria la Russia ha preso il posto degli Stati Uniti : Perché è entrata nel nordest, dopo anni di presenza statunitense, e perché è diventato «l'unico paese con cui tutti possono parlare»

Gli Stati Uniti hanno incriminato la seconda banca statale turca Halkbank per aver aiutato l’Iran a violare le sanzioni economiche : Gli Stati Uniti hanno incriminato la seconda banca statale turca, Halkbank, per aver aiutato l’Iran a violare le sanzioni economiche. Le accuse sporte dai procuratori di New York sono di frode e riciclaggio di denaro, e sono state interpretate dagli

Luigi Bisignani : "Prima il Vaticano - ora pure gli Stati Uniti. Ecco perché Giuseppe Conte è finito" : Da quanto si è messo a "maramaldeggiare" con i Servizi segreti, "Giuseppi è il peggior nemico di Conte", scrive Luigi Bisignani nel suo editoriale su Il Tempo. Per difendersi dalle accuse sul caso degli incontri tra il ministro della Giustizia degli Stati Uniti Barr e i nostri 007, l'avvocato degli

Paolo Bonolis al matrimonio del figlio Stefano con Candice Hansen negli Stati Uniti : Le foto su Instagram scattate da Sonia Bruganelli. Stefano Bonolis è nato dal primo matrimonio del conduttore, sposato dal...

Rugby - Mondiali 2019 : Stati Uniti-Tonga 19-31. Vittoria con bonus per gli oceanici - a secco i nordamericani : Si chiude anche la Pool C alla Coppa del Mondo di Rugby in corso in Giappone, che oggi vedrà esaurirsi la prima fase a gironi: nell’ultima gara del raggruppamento Tonga batte gli Stati Uniti per 31-19, chiudendo così al quarto posto, mentre gli americani concludono la rassegna iridata con cinque sconfitte. Nel primo tempo iniziano meglio gli oceanici, che vanno in meta per primi con Siegfried Fisiihoi al 16′, mentre Sonatane Takulua ...

Una carovana di circa 2mila migranti partita dal Messico si avvicina al confine con gli Stati Uniti : Una carovana di circa 2mila migranti si è formata in Messico e si sta dirigendo ora verso il confine con gli Stati Uniti. I media locali sottolineano come questa carovana, a differenza di quelle formatesi lo scorso anno, sia nata in maniera spontanea fra i migranti bloccati al confine proprio nell'anniversario della scoperta dell'America, un giorno ricordato come l'Incontro fra due Mondi.Continua a leggere

Sparatoria negli Stati Uniti - almeno 4 feriti. Catturato l’assalitore : Un'altra Sparatoria ha colpito gli Stati Uniti. L'incidente si è verificato verso le 10, ora locale, di questa mattina presso una chiesa del New Hampshire dove era in corso il consuento inscontro mensile contro gli abusi domestici. Secondo i media americani ci sarebbero almeno 4 feriti. L'assalitore è stato Catturato dalle forze dell'ordine.Continua a leggere