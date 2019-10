La vita in diretta | Francesca Barra sull’aborto | “E’ difficile…”

Sentenze pilotate - Casimiro Lieto arrestato : è l'autore tv della "vita in diretta" : C'è anche Casimiro Lieto tra gli arrestati di questa mattina dalla Guardia di Finanza di Salerno, nell'ambito dell'inchiesta «Ground Zero 2». l'autore televisivo...

Flavio Insinna - vita in diretta : “L’Eredità? Concorrenti pieni di…” : L’Eredità, Flavio Insinna a La Vita in diretta: “I Concorrenti vengono pieni di speranza” E’ stato ospite di Lorella Cuccarini nella puntata de La Vita in diretta di oggi, venerdì 18 ottobre 2019, Flavio Insinna, conduttore de L’Eredità per il secondo anno consecutivo, che durante la chiacchierata con la più amata dagli italiani ha parlato proprio del fortunato quiz del preserale di Rai1, tornato in onda dopo la ...

Sentenze pilotate - Casimiro Lieto arrestato : è l'autore tv della "vita in diretta" su Rai2 : C'è anche Casimiro Lieto tra gli arrestati di questa mattina dalla Guardia di Finanza di Salerno, nell'ambito dell'inchiesta «Ground Zero 2». l'autore televisivo...

Sentenze pilotate : arrestato Casimiro Lieto - autore televisivo di Rai Due de "La vita in diretta" : C'è anche Casimiro Lieto tra gli arrestati di questa mattina dalla Guardia di Finanza di Salerno, nell'ambito dell'inchiesta «Ground Zero 2». L'autore televisivo...

“L’ho fatto per amore”. Sandra Milo in lacrime a ‘La vita in Diretta’ - Alberto Matano si commuove : Sandra Milo torna in tv. La popolare attrice è stata ospite de ‘La Vita in Diretta’. Nei mesi scorsi aveva fatto parlare di sé per le sue dichiarazioni sulla sua condizione economica e sugli ultimi anni vissuti tra mille difficoltà. Sandra Milo, attrice tra le più amate in Italia si era lasciata andare a un pianto liberatori e così è successo ance nell’ultima puntata di ‘La Vita in Diretta’. Alberto Matano ha avuto il piacere di ospitare Sandra ...

La vita in diretta - Sandra Milo in lacrime : "Se i miei figli lo facessero con me..." : Ospite nel salotto de La vita in diretta nella puntata del 17 ottobre, Sandra Milo si è lasciata andare a un commovente ricordo. Nello studio di Rai1 si stava infatti parlando dell'importante ruolo che hanno le badanti all'interno delle famiglie italiane, quando la Milo, comunque in accordo con quan

“Vergogna”. Bufera su ‘La vita in diretta’ : Alberto Matano finisce alla strette : Ascoltatori arrabbiati e conduttori alle strette. Succede nell’ultima punta di ‘La Vita in diretta’, il programma condotto da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. È bastato poco per creare un pandemonio che in rete è andato avanti per diverse ore. Tutto è partito dalla storia di Queralt Badalamenti una giovane attrice che ha ricevuto dei complimenti sulle sue gambe mentre viaggiava a bordo di un mezzo pubblico. Gli apprezzamenti non le sono ...

La vita in diretta - Gabriele Cirilli : “Ho sofferto di depressione” : La vita in diretta, Gabriele Cirilli ospite di Lorella Cuccarini rivela: “Ho sofferto di depressione” Ospite de La vita in diretta di oggi è stato l’attore comico Gabriele Cirilli che ha parlato della sua carriera, della sua famiglia e del suo nuovo impegno con Il Cirque du Cirill, in cui ha rivelato di aver scelto e scoperto egli stesso tutti i partecipanti allo show, come un moderno Pippo Baudo. Spazio anche alle emozioni ...

A La vita in Diretta si parla di molestie e complimenti : il pubblico si divide : A La Vita in Diretta si parla di molestie e complimenti: pubblico in disaccordo con quanto dichiarato A La Vita in Diretta, durante la puntata del 16 ottobre, si è discusso di molestie e complimenti. Tutto è partito dalla storia di Queralt Badalamenti una giovane attrice che ha ricevuto dei complimenti sulle sue gambe mentre […] L'articolo A La Vita in Diretta si parla di molestie e complimenti: il pubblico si divide proviene da Gossip e ...

La vita in diretta - Floriana Secondi scatena il caos : "Ci si sposa solo per avere diritti" : Nel corso della puntata del 15 ottobre de La Vita in diretta, Lorella Cuccarini ha affrontato con i suoi ospiti il tema matrimonio. Tra i tanti inVitati presenti nel salotto di Rai1 Floriana Secondi, la quale ha di certo dimostrato di non aver perso la grinta con la quale ha vinto la terza edizione

“Ah - è per Matano”. Lorella Cuccarini visibilmente infastidita a La vita in diretta. Gelo in studio : La puntata de La vita in Diretta del 15 ottobre è finita in modo davvero strepitoso. L’avete vista? Se sì, già sapete che è successo. Se invece non l’avete vista, ve lo diciamo noi. Il programma pomeridiano di Rai Uno – che quest’anno vede alla conduzione Alberto Matano e Lorella Cuccarini che hanno preso il posto di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini – si conclude sempre con un’intervista a un ospite importante.\\Nello specifico, nella ...

vita in diretta - Nunzia De Girolamo : “Selvaggia Lucarelli è malvagia!” : Nunzia De Girolamo parla di Selvaggia Lucarelli a La Vita in diretta: “Esiste perché è malvagia!” Ospite della puntata di oggi de La Vita in diretta è stata Nunzia De Girolamo, che ha parlato della sua famiglia, della sua carriera, dell’addio alla politica e della sua nuova Vita. Intervistata da Alberto Matano, Nunzia è tornata a parlare dell’esperienza a Ballando con le stelle e di Selvaggia Lucarelli con la quale ha ...

Floriana Secondi parla di matrimonio a La vita in Diretta : caos in studio : A La Vita in Diretta si parla di matrimonio, Floriana Secondi scatena il caos Durante la pagina dedicata agli argomenti attuali a La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini ha parlato con i suoi ospiti di matrimonio. In studio erano presenti Rosanna Banfi, Giovanni Terzi, Marta Flavi e Floriana Secondi. E sono state proprio alcune affermazioni […] L'articolo Floriana Secondi parla di matrimonio a La Vita in Diretta: caos in studio proviene da ...

vita in diretta - Baudo gela Lorella Cuccarini : “Qui sembra un carcere” : Pippo Baudo spiazza Lorella Cuccarini a La Vita in diretta: “Via Teulada sembra un carcere” E’ stato Pippo Baudo l’ospite vip che si è raccontato nell’ultima parte della puntata de La Vita in diretta di oggi, lunedì 14 ottobre 2019. Intervistato dalla padrona di casa Lorella Cuccarini (“inventata” da lui stesso, televisivamente parlando, come gli piace ricordare spesso), Baudo a La Vita in diretta ha ...