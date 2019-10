I fumetti di Bone diventeranno una serie animata

Fonte : wired

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Pochesono state premiate tanto quanto: la creazione di Jeff Smith,sta che aveva ideato questi personaggi già a dieci anni, ha ricevuto infatti un numero record di dieci Eisner Awards, i più prestigiosi riconoscimenti nel mondo della nona arte. E ora la notorietà di questo titolo è destinata a crescere ulteriormente: nelle scorse ore, infatti, è stato annunciato che Netflix ha acquisito i diritti per la produzione di unaper bambini, che sarà supervisionata dallo stesso Smith. Pubblicate dal 1991 al 2004, le strisce seguivano le avventure di tre cugini, Fone, Phoneye Smiley, rappresentanti di una specie di creature bianche, antropomorfe e dal tipico naso allungato. I tre fuggono dalla loro città Natale,ville, e si avventurano in un deserto pieno di creature misteriose: in particolare si ritrovano nel bel mezzo della guerra ...

