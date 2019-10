Friends | la reunion è da record Ma in tantissimi notano quel “triste” particolare

Jennifer Aniston - il primo post su Instagram è reunion «Friends» : Jennifer Aniston, ovvero "come conquistare Instagram con una sola foto". L'attrice è appena sbarcata sul social e ha pubblicato un'immagine. Il risultato? 6,4 milioni di followers in meno di 24 ore. Di certo ha merito anche il (primo e, per ora, unico) post che, da solo, vale tantissimo, poiché si tratta di una foto-reunion di Friends. Nell'inquadratura tipica da selfie, con il viso della Aniston in primissimo ...

Jennifer Aniston è su Instagram e la reunion di Friends al completo è servita col primo post : Mancava solo lei all'appello, ma ora anche Jennifer Aniston è su Instagram e per il suo debutto sul social network ha scelto di postare una reunion di Friends. Non una foto di repertorio, ma una vera reunion di tutto il cast, tutti insieme, in carne ed ossa. Non esistono a memoria foto dell'intero cast della serie riunito in una circostanza non ufficiale dopo la fine della decima ed ultima stagione di Friends. Piuttosto che pubblicare una ...

Una reunion di Friends in realtà c’è stata - Jennifer Aniston : “Un reboot? Ci piacerebbe - ma…” (video) : Anche se off-screen, di recente c'è stata una reunion di Friends con tutto l'intero cast. A confermarlo è Jennifer Aniston nel corso del programma radiofonico di The Howard Stern Show. L'attrice ha raccontato: Abbiamo cenato proprio questa settimana. L'intera gang. C'erano tutti. [David] Schwimmer era in città e quindi ci siamo ritrovati tutti insieme come una volta. Abbiamo riso tanto. La star ha continuato spiegando che tutti si sono ...

La mini-reunion di Friends fa sognare i fan : Rachel - Monica e Joey ancora insieme : Una reunion tra amici. O meglio, tra “Friends”. È bastato un selfie postato dall’attrice Courteney Cox insieme agli ex colleghi Jennifer Aniston e Matt LeBlanc a scatenare l’entusiasmo degli ammiratori dell’amatissima serie tv, simbolo degli anni Novanta.“Una serata speciale, che ho amato”, ha scritto la Cox nella didascalia posta a corredo della foto. Dopo la pubblicazione dello scatto, ...

«Friends» - insieme ancora una volta (ma senza reunion) : Joey e Chandler ci hanno insegnato...Gioite dei traguardi sentimentali altrui…Ama i tuoi amici…Rachel e Monica ci hanno insegnato che…Con Joey abbiamo imparato che…Con Phoebe abbiamo capito che…Con Ross abbiamo imparato che…Puoi superare i momenti difficili della vita…Siate tolleranti con l’irritante partner del vostro amicoCon Monica abbiamo imparato che…Con il loro tira e molla, Ross e Rachel ci hanno insegnato che…Joey ci ha insegnato ...

Foto della mini reunion di Friends - grazie a Courteney Cox : Rachel - Monica e Joey ancora insieme : Le reunion di Friends, seppur piccole, fanno sempre piacere. Quando abbiamo un momento di nostalgia, possiamo sempre contare su Courteney Cox, attivissima su Instagram, che da mesi fornisce del materiale inedito o vecchio (ma pur sempre divertente) sulla storica sitcom. A cominciare dall'immagine sul suo profilo, la mitica fat-Monica, l'attrice non ha mia deluso i fan, desiderosi di scoprire se gli amici del Central Perk fossero ancora in ...

Tante reunion agli Emmy 2019 - dal Trono di Spade e Killing Eve a Mad Man. E Friends? (Foto e video) : Tra una premiazione e l'altra, sul red carpet o in platea, non sono sfuggite agli occhi degli spettatori più attenti le Tante reunion agli Emmy 2019 tra interpreti che si sono ritrovati magari a distanza di anni dalla loro collaborazione in una serie tv o semplicemente lontano dal set su cui stanno attualmente lavorando. Ovviamente la più attesa era quella dei protagonisti del Trono di Spade, che si è concluso nella scorsa stagione ...

Ci sarà una reunion di Friends agli Emmy 2019 con tutto il cast per una premiazione? : Il 25° anniversario della serie cade proprio nel giorno della cerimonia degli Oscar della tv e tutto lascia immaginare che ci sarà una reunion di Friends agli Emmy 2019 con tutto il cast sul palco per annunciare una premiazione. Una reunion vera e propria per un revival, un reboot o uno speciale è ormai da escludere: Jennifer Aniston ha entusiasmato gli spettatori all'inizio di quest'estate, quando ha detto a Ellen Degeneres che l'intero ...