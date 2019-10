Espolòn e i Coma_Cose | la «Revolución Creativa» passa per la mexican wave

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 18 ottobre 2019)Tequila: iTequila: iTequila: iTequila: iTequila: iTequila: iTequila: iTequila: iTequila: iTequila: iTequila: iTequila: iTequila: iDietro al bancone del Chihuahua Tacos, locale di ispirazione messicana nel cuore di Porta Ticinese, ishakerano e mescolano. Con un sapiente mix diBlanco, sciroppo d’agave, succo di lime e soda al pompelmo, Francesca, meglio conosciuta come California, e Fausto realizzano il cocktail messicano per eccellenza: l’Paloma, simbolo di una cultura che spinge a rompere gli schemi, ad accartocciare ilto e creare un futuro ricco di possibilità. «Ho lavorato in vari bar quando ero più giovane, ...