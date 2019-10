Blizzard rimanda l' evento di World of Warcraft in Taiwan in seguito al sostegno in favore

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 18 ottobre 2019)Entertainment ha posticipato l'per il 15° anno diofche si sarebbe dovuto tenere a. La società ha posato un annuncio su Facebook il 15 ottobre, dichiarando che l', originariamente previsto per questo fine settimana, si terrà in un secondo momento.Attualmente la società non ha fornito un vero e proprio motivo per l'annullamento, tuttavia potrebbe essere collegato al fatto che moltissimi utenti hanno inondato la pagina ufficiale diofcon messaggi adelle proteste che si stanno tenendo ancora ad Hong Kong. Come ormai saprete,è stata criticata aspramente dopo aver sospeso Blitzchung, un giocatore professionista di Hearthstone inad un'intervista che l'ha visto indossare una mascherina, oggetto diventato simbolo della protesta.Sempre questa settimana la società ha deciso di annullare l'di New York ...

Eurogamer_it : L'evento di #WorldOfWarcraft in Taiwan è stato posticipato in seguito alle proteste in favore di Hong Kong. -