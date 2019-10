Twitter limiterà la diffusione dei post dei politici che violano le sue regole

Fonte : wired

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Il quartier generale dia San Francisco, in California (foto: Michael Short/Bloomberg)ha annunciato che gli utenti non potranno più mettere mi piace, condividere o ritwittare idei leader mondiali cheledelle piattaforma. Normalmente i tweet che incitano alla violenza, promuovono il terrorismo, riportano informazioni private – come un numero di telefono o foto intime – vengono eliminati. Lo scorso marzo scorso l’azienda aveva però deciso di fare un’eccezione per quelli pubblicati dagli account ufficiali deiin quanto riteneva che fossero di interesse pubblico e, in unsu blog risalente a giugno, aveva fatto sapere che a partire da quel mese li avrebbe solo nascosti e contrassegnati con un avviso. In un annuncio del 15 ottobre,ha scritto che finora non ha mai dovuto applicare questa misura ma, nel caso fosse ...

