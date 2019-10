Rizzoli | “Con il Var sono stati commessi sei errori Tre dovevamo evitarli”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Sky Sport ha intervistato Nicola, designatore degli arbitri della Serie A. L’intervista ha riguardato diversi temi, tra cui, in particolare, quello del Var in questo primo spezzone di campionato. “Ad oggi gli interventi33, quasi uno ogni due partite, che è molto in confronto allestiche della passata stagione. Nonostante l’utilizzo del Var, quest’annosei, chemolti, anche se siamo comunque all’1,3% disul totale delle decisioni prese. Ma, soprattutto, tre di questi seievitarli”. Il supporto della tecnologia è soprattutto valido per decretare il fuorigioco. Su questo è quasi perfetta.ha spiegato anche perché cistate delle sviste: “Il Var non cancella glial 100% perché c’è sempre il fattore umano, ma anche la tecnologia può avere dei problemi, come successo a Genova ...

