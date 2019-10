Presunte torture ai detenuti | Erano punizioni contro reati sessuali o su

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Francesca Bernasconi Idel carcere di Torino hanno raccontato agli investigatori leviolenze subite dagli agenti: "Usavano i guanti per non lasciare i segni" Calci, pugni, umiliazioni e minacce. Sarebbero queste alcune delle violenze che idel carcere di Torino subivano dai sei agenti della polizia penitenziaria, in gran parte giovani, arrestati con l'accusa di tortura. Le violenze sarebbero state messe in atto, in particolare, ai danni di chi si trovava recluso per aver commesso deio nei confronti di minori. Le vittime, secondo quanto riferisce AdnKronos, sarebbero almeno cinque, bersaglio delleper un periodo di tempo che va dall'aprile 2017 al novembre 2018. Secondo i racconti dei, i poliziotti li avrebbero colpiti con i guanti, per non lasciare i segni dei colpi e in parti del corpo dove i lividi non sono ...

