Concorso 616 Operatori Giudiziari | si partecipa con licenza media | cosa sapere

Concorso Ministero della Giustizia per 616 assunzioni : bando pubblicato in Gazzetta : L'8 ottobre 2019 è stato approvato in Gazzetta ufficiale il decreto che indice un nuovo Concorso del Ministero della Giustizia per l'assunzione di 616 unità di personale, da inquadrare nell'area funzionale seconda con fascia economica F1. Per gli assunti è previsto un contratto a tempo indeterminato nel ruolo di operatore giudiziario. Il personale sarà suddiviso nelle regioni italiane nel seguente modo: 127 operatori giudiziari saranno ...