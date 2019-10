Aaron Paul ha indossato un Rolex iconico alla première di «El Camino»

Uno spin-off su Jesse Pinkman dopo El Camino e Breaking Bad? Aaron Paul scommette su Vince Gilligan : La storia di Jesse Pinkman si è conclusa con El Camino - Il film di Breaking Bad. Il lungometraggio, fortemente voluto da Vince Gilligan, già creatore della pluripremiata serie TV, giunge sei anni dopo l'ultimo episodio, andato in onda nel 2013. Due ore di pellicola in cui il regista ha voluto raccontare la lunga odissea del personaggio interpretato da Aaron Paul, dal suo periodo di prigionia - costretto a produrre metanfetamina mentre era ...

Svelato il trailer di Truth Be Told su Apple TV+ - miniserie true crime per Aaron Paul e Octavia Spencer : Truth Be Told sarà su Apple TV+ dal 6 dicembre. Si tratta di una delle tante serie originali pronte a debuttare su questa nuova piattaforma, ennesimo competitor nella lotta al dominio dei servizi di streaming. La storia si articola in otto episodi e ruota attorno alla podcaster Poppy Parnell (Octavia Spencer), decisa a riaprire il caso di omicidio grazie al quale ha ottenuto fama e apprezzamento nazionali. Si ritrova così faccia a faccia con ...

Aaron Paul riassume tutto Breaking Bad in due minuti : https://www.youtube.com/watch?v=l4bW99gtXR8 L’11 ottobre è finalmente alle porte e con esso il debutto su Netflix di El Camino, il film che fa da sequel alle vicende raccontate nella serie tv culto Breaking Bad. La pellicola seguirà le vicende del personaggio di Jesse Pinkman in seguito al drammatico epilogo nell’ultimo episodio ma, come ha tenuto a precisare il creatore della serie nonché del film Vince Gilligan, non ci sarà tempo ...

Aaron Paul parla di "El Camino" - : Sofia Lombardi Aaron Paul parla del nuovo film di "El Camino", seguito naturale di "Breaking Bad" e che lo vede nuovamente vestire i panni dell'indimenticato Jesse Pinkman I fan di Breaking Bad hanno atteso con trepidazione questo momento per sei lunghissimi anni, orfani dell'incredibile serie TV che ha lasciato un profondo vuoto nei loro cuori. E ora, a distanza di tempo, Jesse Pinkman tornerà a calcare le scene attraverso El ...