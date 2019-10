Super Great White Shark | l' elicottero che sembra un disco volante

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) I dischi volanti esistono. Ne ha esposto un modello (che si chiama) l'esercito cinese a Tianjin, in Cina, in occasione della quinta edizione della China Helicopter Exposition, fiera organizzata dall'amministrazione locale, dalla Aviation Industry Corporation of China e dalle Forze terrestri dell’esercito cinese che ha ospitato 400 aziende globali attive nel campo degli elicotteri. Si tratta di un modello sperimentale di, riferisce il Global Times, che assomiglia a unil cui prototipo farà il volo inaugurale nel 2020., com'è fatto e perché si chiama così L'appellativo di questo velivolo da fantascienza è. È lungo 7,6 metri e largo 2,85 metri, con la cabina di pilotaggio nel mezzo. Secondo le informazioni disponibili, l'anello ...

sapphicgoogie : @dyko_ok su 8 giorni di lezione totali ne ho saltati 5 lmaoo, super great - kryinballads : MAKE SUPER JUNIOR GREAT AGAIN KAGSJSHSJWHSJSHSKEJDJDJDJ - DalnimJae : 'MAKE SUPER JUNIOR GREAT AGAIN ' JAJAJSJSJSHSHJ -