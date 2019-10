Spoiler U&D di oggi 16 ottobre | Riccardo si spoglia e si mostra in intimo VIDEO

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Questo pomeriggio, su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento con Uomini e donne trono over, di cui stando alle anticipazioni diffuse sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, andrà in onda la tanto attesa sfilata dei cavalieri, che si metteranno in gioco in una sfida di seduzione. Gli animi all'interno dello studio del dating show Mediaset si scalderanno, soprattutto quando sfilerà, che metterà inil suo fisico da "10 e lode" con tanto di sfilata in. Uomini e donne, anticipazioni 16: la sfilata indiNel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata dipomeriggio rivelano che gli uomini del parterre saranno chiamati a sfilare e a mettersi in gioco in una sfida di seduzione. Ovviamente, che sui social si diverte are in scatti ammalianti il suo super-fisico palestrato, non si ...

MariaRuello : Ps ovviamente avrete martedì prossimo un altro spoiler e magari qualche sorpresina in itinere. Non odiatemi. I'm do… - u_complete_mess : @mainellavita SORRY AHAHAH no dai, non è che ti devi preoccupare, più che altro io mi ero letta degli spoiler per s… - pehdito : (Spoiler) Sensei te amo u.u -