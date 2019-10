Siria | Camera vota risoluzione contro la scelta di Trump sul ritiro delle truppe Usa | a

Siria : Conte ricorda attivista curda Hevrin Khalaf - lungo applauso Aula Camera : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte , in un passaggio delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre, parlando della guerra in Siria ha nominato l’l’ attivista curda Hevrin Khalaf , barbaramente uccisa la settimana scorsa. Immediato è scattato il lungo applauso dell’emiciclo di Montecitorio. L'articolo Siria : Conte ricorda attivista curda Hevrin ...

Siria : Spadoni - ‘no delegazione Camera a Istanbul per Assemblea Mediterraneo’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – ‘Posizione netta quella della Camera dei deputati che sceglie di non andare in delegazione ad Istanbul, a seguito della situazione drammatica che si sta verificando in questi giorni in Siria; io stessa, delegata dal presidente, Roberto Fico, sarei dovuta andare in Turchia in vista dell’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo (Ap-Upm). Questa decisione è stata presa in ...