Rita Pavone | like ‘galeotto’ su Twitter a una pagina fascista | ecco cos’è accaduto

Rita Pavone mette "like" a un post del profilo Twitter "Dvce Benito Mvssolini" : Stiamo diventando il paese dell'impunitàAssolto immigrato che ha aggredito e picchiato le donne in stazione https://t.co/8zVAIUizZ7— DVCE Benito MVSSOLINI (@BardiloF) October 15, 2019Rita Pavone su Twitter mette un like al profilo ‘Dvce Benito Mvssolini’. La popolare cantante ha apprezzato un post che fa riferimento alla vicenda di Lecco dove i giudici hanno disposto il rilascio dell’immigrato di origini togolesi, ...