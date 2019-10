Gli utenti Uplay+ segnalano pagamenti ripetuti | abbonamenti sospesi e altri problemi

Facebook “blocca” Gli utenti che segnalano gli account falsi : ANKARA, TURKEY – SEPTEMBER 6: Facebook’s logo is seen on a screen in Ankara, Turkey on September 6, 2018. (Photo by Aytug Can Sencar/Anadolu Agency/Getty Images) Facebook, per via di un bizzarro errore, sta bloccando tutti gli utenti che segnalano gli account falsi, truffaldini o che non appartengono a chi dicono di essere. A fare emergere il problema sono gli stessi utenti che, pensando di fare un’azione giusta, si sono trovati ...

Svendo anche a stranieri - a Belluno un cartello immobiliare è accusato di razzismo - ma Gli utenti lo difendono : È accaduto nel Bellunese, dove una 29enne ha fotografato l'avviso e l'ha mandato al gruppo Facebook "I sentinelli di Milano", denunciandone il contenuto ritenuto discriminatorio. Ma la rete non sembra darle ragione. Ha notato il grosso cartello appeso alla recinzione di una villa nella sua città natale, Belluno, e non ha potuto fare a meno di osservare la scritta che c'era sopra, che più del messaggio stesso ha catturato la sua attenzione. E che ...

Google Maps aggiunge una guida vocale evoluta per Gli utenti ipovedenti : Google Maps ha annunciato una nuova funzione che offre ai pedoni con problemi alla vista la possibilità di ricevere una guida vocale più dettagliata e nuovi tipi di indicazioni verbali. È la prima in Google Maps creata da zero appositamente per le persone ipovedenti. Grazie a questa funzione, chi ha problemi di vista potrà muoversi a piedi per strada con maggiore comfort e sicurezza. Google Maps indica all’utente se è sulla strada giusta, ...

Tariffe a 28 giorni e modem dell’operatore - quali diritti per Gli utenti : chiariamo tutti i dubbi : Hai dovuto pagare Tariffe a 28 giorni o il modem dell’operatore e non sai che fare? Sei in buona compagnia: i forum e le mail della redazione in questo periodo sono affollati di utenti in preda ai dubbi

iPhone 11 Pro - il display si graffia con estrema facilità e Gli utenti protestano (VIDEO) : iPhone 11 Pro, nuovo top di gamma di casa Apple, è uno dei dispositivi più ambiti dai consumatori. Tuttavia, la punta di diamante dell'azienda di Cupertino (anche in versione standard) sembrerebbe non aver convinto in termini di resistenza. Moltissime le segnalazioni degli utenti che, fin dai primi giorni di utilizzo, hanno lamentato la presenza di macchie e graffi sul display. Lo schermo di Apple iPhone 11 Pro non convince Per quanto lodevoli ...

Chrome userà l’Intelligenza Artificiale per descrivere le immagini aGli utenti non vedenti e ipovedenti : Internet può essere un luogo difficile da navigare per persone non vedenti o ipovedenti. Gran parte dei contenuti online è sotto forma di immagine, e a meno che i programmatori non abbiano attivato il testo alternativo per etichettare le immagini, è difficile sapere che cosa mostrano usando strumenti quali gli screen reader o i display Braille. Per risolvere questo problema Google ha annunciato una nuova funzione per Chrome basata ...

WhatsApp : la simpatica novità che sta spopolando tra Gli utenti : Da qualche giorno le nostre chat sono intasate da questi volti più o meno simili alle facce dei nostri amici. Si tratta di un’esclusiva di Apple: si chiamano Memoji e sono la versione “me“, perché rappresenta noi stessi (o almeno ci assomiglia, se avremo la pazienza di personalizzare a fondo la Memoji), e 3D degli Emoji classici, e una evoluzione degli Animoji (le faccine a tema animale). Sono disegni tridimensionali del nostro volto creati ...

Francesco Chiofalo compie un atto sconcio con un peluche. Gli utenti si scatenano contro di lui : “Fai schifo” - “Vergognati” - “Ma questo è scemo” : Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, ha suscitato molte polemiche su Instagram. La cosa non è nuova, anche per via della turbolenta relazione con la ex fidanzata Antonella Fiordelisi. Stavolta il “nostro” ha postato un video mentre mima un rapporto sessuale con un peluche. Il video voleva essere divertente, almeno stando a quanto detto da Chiofalo, ma in molti si sono indignati e lo hanno ‘coperto di ...

Rapper Saor morto a Roma per overdose - Gli utenti web lo irridono : 'Uno di meno' : Negli ultimi è giorni è tornata ad occupare ampio spazio nelle pagine della cronaca nera la triste vicenda di Saor, un Rapper, non molto conosciuto al di fuori della sua città, scomparso a Roma nel maggio scorso. Il motivo del rinnovato interesse della stampa generalista per questa storia è da individuare nella diffusione della notizia relativa alle cause della morte, ovvero un overdose di droghe, accertata dagli esiti di una consulenza ...

Twitter ha “involontariamente” usato per scopi pubblicitari indirizzi email e numeri di telefono che Gli utenti avevano fornito per questioni di sicurezza : Il social network Twitter ha comunicato ieri di aver usato “involontariamente” per scopi pubblicitari alcuni indirizzi email e numeri di telefono che gli utenti avevano fornito solo per questioni di sicurezza. Twitter ha detto di non avere un numero esatto

Smartphone ultra economici mettono a rischio la sicurezza e la privacy deGli utenti : Nella nostra epoca i servizi “gratuiti” sono raramente gratuiti. La politica ormai in uso da anni è che quello che non si paga con i propri soldi, lo si paga con i propri dati personali. Un esempio lampante è quello emerso da un’analisi del gruppo di difesa privacy International, secondo cui gli Smartphone economici hanno un costo nascosto: app preinstallate che non possono essere eliminate e che sono colabrodi per la ...

Gli utenti Android spendono più in giochi o in app? Il nuovo report di AppAnnie non ha dubbi : Secondo gli ultimi report, gli utenti Android hanno speso il 10% in più in acquisti per giochi sul Google Play Store L'articolo Gli utenti Android spendono più in giochi o in app? Il nuovo report di AppAnnie non ha dubbi proviene da TuttoAndroid.

Così Instagram vuole aiutare Gli utenti a non essere vittime di truffe di phishing : Come misura contro i sistemi sempre di phishing più evoluti, la nuova funzione di sicurezza di Instagram aggiunge un elenco di e-mail ufficiali L'articolo Così Instagram vuole aiutare gli utenti a non essere vittime di truffe di phishing proviene da TuttoAndroid.

Smartphone - il sistema Android è di nuovo in pericolo. E stavolta è in gioco la sicurezza deGli utenti : Sei hai uno di questi Smartphone, comincia a tremare. Per limitare il numero di persone destinate all’improvvisa accelerazione cardiaca e per evitare un “colpo” a chi può invece stare tranquillo, la lista (non esaustiva) dei telefoni a rischio include Pixel 1, Pixel 1 XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A, Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3, Moto Z3, Oreo LG, Samsung S7, Samsung S8 e Samsung S9. La brutta notizia arriva da ...