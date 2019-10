Tifone in Giappone | morte almeno 74 persone

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 15 ottobre 2019) Il bilancio delle vittime di Hagibis, il 19modella stagione a colpire il, si aggrava ora per ora e non è chiaro a che punto di fermerà. Secondo quanto riferisce la televisione pubblica NHK, sono 74 i morti e ci sono ancora 12scomparse. I feriti sono 218. Secondo quanto riferisce la Tv pubblica, qualcosa come 52 corsi d'acqua sono straripati a causa del gigantesco fenomeno atmosferico che ha colpito nel weekend l'arcipelago nipponico. Le località invase dall'acqua sono 73.I danni sono considerevoli e al momento non è ancora stato possibile valutarli. Le zone più colpite sono quelle delcentro e nordorientale. Sono state registrate diverse frane. Circa 110mila tra uomini della polizia, della guardia costiera, dei pompieri e delle Forze di autodifesa (le forze armate nipponiche) sono impegnati nello sforzo di soccorrere le popolazioni. "Al momento ...

