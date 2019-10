Spazio | ricreati i bagliori di uno degli oggetti più luminosi del cielo

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) È stato scoperto per la prima volta nel 2018 e poi osservato nel dettaglio dallo strumento Nicer a bordo della Iss, per via di una fortissima emissione di luce che lo ha reso unopiùdel: si tratta del buco nero del sistema Maxi J1820+070, situato a diecimila anni luce di distanza da noi. Grazie alle osservazioni passate – riporta Global Science – un team di ricercatori dell’Università del Southampton ha ricreato con un software innovativo iemessi dal buco nero. L’animazione è stata creata utilizzando i dati reali rallentando fino a un decimo la velocità effettiva, così da riuscire a individuare ipiù rapidi. Dal video (in basso) è possibile osservare il buco nero mentre si nutre della sua stella, facendo confluire il materiale della ’compagna’ nel disco di accrescimento. Parte di quel materiale viene espulso in energici ...