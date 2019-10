Perché Harold Bloom è considerato il più grande critico occidentale

Fonte : wired

(Di martedì 15 ottobre 2019)(foto: Antonia Cesareo/Fotogramma/Ipa) È morto il 14 ottobre 2019 all’età di 89 anni, professore di letteratura all’università di Yale e universalmentecome uno dei più grandi critici letterari del Novecento, e addirittura come l’incarnazione critica della letteraturala cui immagine lui stesso contribuì a forgiare in un’attività estremamente prolifica di centinaia di pubblicazioni, scritti critici e antologie. Questa sua identificazione con il canone, dal titolo di una delle sue più note opere, dice tutto sulla statura di una figura tanto imprescindibile quanto per certi versi reazionaria. Modellando il nucleo fondamentale della letteraturaaffermò sé stesso e la sua cultura, e al contempo quindi sottolinea i limiti e i pregiudizi che questa porta con sé mentre ne afferma la ...

