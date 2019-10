Mattino | è sereno tra De Laurentiis e Ancelotti L’obiettivo è passare il girone di

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 15 ottobre 2019) Anche Ilscrive dei rapporti tra il mister e il presidente del Napoli alla vigilia della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, e parla di rapporti sereni. In questi giorni, approfittando della pausa, ha parlato più volte con Decon cui il rapporto continua a essere: il presidente ha completa fiducia nel tecnico di Reggiolo e Carlo sa di avere alle spalle un patron che continua a dargli carta bianca. In ogni decisione. Compresa la gestione dello spogliatoio. Non è escluso che Depossa fare visita alla squadra a Castel Volturno prima della gara con il Verona. Ma in ogni caso sarebbe una visita che non ha l’intento di richiamare all’ordine la squadra. È chiaro però che adesso non si possono più fare passi falsi e perdere punti preziosi per rincorrere la Juve. Ma soprattutto c’è la doppia sfida Champions contro il Salisburgo e ...

