Malara | oltre 400 firme in due mattine contro Ius Soli e Legge Boldrini

(Di martedì 15 ottobre 2019) Roma – Arrivano le parole di Pietro, coordinatore e capogruppo di Fratelli d’Italia al X Municipio, in merito alla raccoltache ha avuto luogo nel weekend. “Grande voglia di Centrodestra nel X Municipio, concretizzata in questo fine settimana con400raccolte a Ostia tra sabato e domenica mattina per dire ‘no’ allo Iuse alla. Un ottimo risultato portato a casa dal gruppo di Fratelli d’Italia, che con determinazione e costanza sta mostrando di essere un grande riferimento politico per tutta la cittadinanza locale del Municipio balneare di Roma Capitale. L’occasione ci ha permesso d’illustrare le politiche nazionali che sta intraprendendo il nostro Partito,a esporre le future iniziative che andremo a svolgere nel territorio del Litorale Romano nei prossimi giorni. Colgo l’occasione infine per ringraziare tutti coloro che ...