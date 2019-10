Il nuovo Google Assistant promette bene con nuove funzionalità e una velocità mai vista

nuovo STADIO INTER-MILAN/ Se Google Maps ci dice che la grande Milano non basta più : Il confronto sul NUOVO STADIO di Inter e Milan dovrebbe spingere ad aprire una riflessione più ampia su cosa è Milano e sulle decisioni che chiede

Google Assistant sulle Google Pixel Buds con il nuovo update? Non proprio : Alcuni utenti di Google Pixel Buds possono utilizzare la keyword "Hey Google" per attivare Assistente Google ma senza risultati

nuovo giro di vite per Google Chrome : al bando "contenuti insicuri" su connessioni HTTPS : L'arrivo del protocollo HTTPS su Google Chrome ha incrementato la sicurezza degli utenti durante la navigazione Internet, prendendo il posto dell'ormai vetusto HTTP che, sebbene in piccolissima parte, continua ad assere utilizzato ancora oggi da qualche sito. Il lavoro di Google per continuare a garantire altissimi livelli di protezione, vede oggi l'arrivo di una nuova funzionalità pensata per bloccare il caricamento di ...

Il nuovo elenco dei titoli per Google Stadia aggiunge alcuni giochi ma ne rimuove altri : Ottobre è ormai iniziato, il che significa che siamo sempre più vicini al lancio del servizio Google Stadia. Un nuovo elenco di giochi che saranno disponibili su Stadia è stato recentemente annunciato e contiene alcune sorprese. Diversi giochi molto attesi come Cyberpunk 2077 e Watch Dogs Legion sono stati aggiunti. Tuttavia, Dragon Ball Xenoverse 2, Final Fantasy XV e Samurai Shodown, che comparivano su precedenti elenchi ufficiali, sono stati ...

Il nuovo protocollo web di Google solleva i dubbi dell'Antitrust americano : Molte perplessità tra le autorità della Camera Usa, scrive il Wall Street Journal. Lamentele arrivate già al Dipartimento di Giustizia. Google risponde: "Più sicuro e più veloce"

Un presunto Google Pixel 4 XL spunta in un hands-on, grazie al quale possiamo apprezzare tanti dettagli su design, finiture, fotocamera, display e non solo: scopriamo il Nuovo smartphone targato Big G in anticipo!

Google scatenata : nuovo dongle Android TV e novità per giochi e Hangouts : All'IBC 2019, Google ha condiviso un nuovo design per un dongle Android TV personalizzato che gli operatori possono utilizzare per distribuire rapidamente il servizio ai propri clienti. La società ha annunciato che due API Play Games, i servizi multiplayer in tempo reale e a turni, verranno chiuse il 31 marzo, inoltre il client Android di Hangouts Meet ora sta aggiungendo il supporto per i sottotitoli live, ma è anche possibile abilitare la ...

Google sperimenta un nuovo design compatto per l'Assistente : Nuove icone circolari visibili a colpo d'occhio: questo potrebbe essere il nuovo aspetto dell'Assistente Google, che l'azienda californiana sta sperimentando distribuendolo in modo causale sugli smartphone degli utenti Android.

Tante novità in arrivo con la Google Fotocamera dei Google Pixel 4 : ecco che cosa c'è di nuovo : Continuano le anticipazioni sulle funzionalità della Fotocamera dei Google Pixel 4, grazie al file apk di Google Fotocamera 7.

Quante funzioni e quanti dettagli sui Google Pixel 4 XL da questo nuovo hands-on : È ancora una volta il Vietnam la fonte di nuove anticipazioni legate a Google Pixel 4 XL, di cui vediamo lo sblocco col volto e alcune nuove impostazioni

Google integrerà le funzionalità di Express nel nuovo Google Shopping nelle prossime settimane : Dopo aver lanciato Google Shopping qualche settimana fa negli USA, l'azienda di Mountain View chiuderà Google Express che man mano si integrerà con Shopping nel corso delle prossime settimane. In un'e-mail inviata ai clienti di Google Express, la società spiega che l'esperienza rimarrà tutto sommato invariata in Google Shopping e che offrirà inoltre un numero ancora maggiore di modi per trovare i prezzi migliori per gli acquisti sul web o ...

Android 10 porta il nuovo logo di Android sui Google Pixel 3 e OnePlus 7 : Il nuovo logo di Android, presentato qualche settimana fa da Google, inizia a farsi largo fra gli smartphone a partire dagli ultimi modelli di Google e OnePlus, i primi a riceverlo.