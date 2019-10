Daniela Poggi si commuove a Vieni da me | Ho vissuto una notte in carcere

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 15 ottobre 2019) Serena Granato Ospite nella nuova puntata dida me,ha raccontato la storia di una donna colpita dall'Alzheimer: la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime e ha ricordato la sua compianta madre La nuova puntata dida me, il talk show condotto da Caterina Balivo e trasmesso su Rai 1, ha visto presentarsi in qualità di ospite in studio. L'attrice ha ripercorso insieme alla padrona di casa i momenti più importanti della sua vita, tra i quali il suo debutto in qualità di conduttrice a Chi l'ha visto?, avvenuto il 26 settembre 2000. Dalla regia del programma, è stato infatti mandato in onda l'rvm de kick-off della conduttrice segnato al celebre format di approfondimento sui casi di cronaca, un videofilmato le cui immagini hanno emozionato molto la. Quest'ultima, inoltre, si è lasciata andare ad un'importante confessione, ...

TweetNotizie : Daniela Poggi rivela a Vieni da me: «Ho trascorso una notte in galera...». Caterina Balivo reagisce così - Tommaso63478218 : @caterinabalivo @vienidameRai Raimondo è un mio conterraneo. Forte,leale e sincero. Ma meglio non farlo arrabbiare… - zazoomblog : Daniela Poggi: Chi lha visto mi ha insegnato a non dare nulla per scontato - #Daniela #Poggi: #visto #insegnato… -