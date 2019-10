Verissimo il racconto choc di Martin Castrogiovanni

Fonte : people24.myblog

(Di lunedì 14 ottobre 2019)è stato ospite aha raccontato: «Mi hanno dato sei mesi di vita». «Nel 2015 ero in Inghilterra e ho iniziato ad avere mal di schiena. I medici mi hanno dato sei mesi di vita. Temevano che avessi un male maligno che avesse preso il nervo del piede. Mi hanno operato, ma per fortuna non era maligno e non aveva preso tutto il nervo. Dopo un mese, ero di nuovo in campo»conclude: «Non parlo mai di questa cosa, per rispetto di chi sta lottando per questa malattia».racconta anche del giorno che è partito per l’Italia: «Avevo 18 anni ed ero contento che finalmente avrei potuto uscire e rientrare quando volevo. Ma appena l’aereo è decollato dall’Argentina, mi sono chiuso in bagno e ho pianto un quarto d’ora».

