Perturbazione in avvicinamento | Martedi' col maltempo | rischio FENOMENI INTENSI

Fonte : inmeteo

(Di lunedì 14 ottobre 2019) La vasta area di alta pressione, estesa fra Mediterraneo ed Est Europa, sta per cedere sul suo fianco occidentale favorendo così l'ingresso di unaatlantica.?I primi segni di...

zazoomnews : Perturbazione in avvicinamento al Nord. Previsti temporali - #Perturbazione #avvicinamento #Nord. - zazoomblog : Perturbazione in avvicinamento al Nord. Previsti temporali - #Perturbazione #avvicinamento #Nord. - Notiziedi_it : Perturbazione in avvicinamento al Nord. Previsti temporali -