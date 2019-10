Morta a 25 anni la cantante sudcoreana Sulli

Sulli - Morta la star sudcoreana del pop : aveva 25 anni : Era una delle star più acclamate non solo in Sud Corea ma anche nel resto del mondo grazie all’ascesa del K-Pop nelle classifiche. Sulli è stata trovata morta nella sua casa di Seongnam: il suo manager si è preoccupato perché non riusciva contattarla telefonicamente. Una volta raggiunta la casa dove Sulli viveva da sola, l’uomo ha trovato il corpo senza vita della giovane popstar. Sia il Korea Herald che la Bbc parlano suicidio ma le ...

Gianni Morandi fa commuovere la Toffanin quando parla della figlia Morta : Ospite di “Verissimo” il cantante Gianni Morandi ha racconato il suo dramma segreto e personale:«Ho perso mia figlia». Silvia Toffanin si commuove. Il cantante ha parlato degli esordi della sua carriera. Poi ha parlato di un momento molto doloroso della sua vita:«Io e la mia ex moglie Laura abbiamo perso una bambina. Subito dopo mi è arrivata la lettera della naja. Visto che non ero più padre, non avevo il congedo e dovevo fare il ...

Grave lutto per l'attore Miguel Cervantes : è Morta la figlia di appena 3 anni : Immenso dramma per Miguel Cervantes, famosissimo attore di musical negli USA. Sua figlia Adelaide Grace, di appena 3 anni, è morta a causa di un attacco epilettico. A darne l'annuncio pubblico è stata la moglie dell'attore, Kelly Cervantes, con un comunicato affidato ai social. Adelaide Grace Cervantes avrebbe compiuto 4 anni tra qualche giorno ma fin da quando è nata era affetta da una Grave forma di epilessia. Il primo attacco a soli 7 mesi e ...

Manuel Frattini - Morta star del musical : malore prima di andare in scena - aveva 54 anni : E' morto Manuel Frattini, il divo italiano del musical. aveva 54 anni. Frattini ha avuto un malore che gli ha provocato un arresto cardiaco irreversibile, nonostante i soccorsi tempestivi dei...

È Morta durante il matrimonio. Enrica aveva soltanto 29 anni : Una storia tristissima quella che vi stiamo per raccontare: una ragazza di 29 anni è morta questa notte a Castelsardo, in provincia di Sassari, in Sardegna. Ma partiamo con ordine. Il nome della vittima è Enrica Bianco, secondo quanto riportato da alcuni giornali locali. Una tragedia avvenuta intorno alle 4 della notte, quando la ragazza era in discoteca con amici e parenti per festeggiare un matrimonio. Mentre la 29enne si trovava con parenti e ...

Tumore della mammella : in Italia +10% in 5 anni ma diminuisce la Mortalità in tutte le età : In Italia aumentano i casi di Tumore della mammella, con un + 10% in cinque anni: erano 48.200 nel 2014, ne sono stimati 53.500 nel 2019. È in assoluto la neoplasia più frequente non solo nelle donne, ma nell’intera popolazione Italiana. diminuisce però la mortalità in tutte le età, soprattutto nelle under 50, grazie alla maggiore diffusione dei programmi di screening mammografico anche nella fascia compresa fra 45 e 50 anni, che ...

Nigeria : Morta la tartaruga di anziana del mondo - a ben 344 anni : L'animale più anziano del mondo è morto. Stiamo parlando di Alagba, la tartaruga sacra e curativa che viveva ad Ogbomoso, in Nigeria. La tenera tartaruga ha chiuso gli occhi alla veneranda età di...

È Morta Elisabetta Cirillo. Aveva fatto la stessa scelta di Nadia Toffa. Il cancro l’ha portata via a 33 anni : Addio Elisabetta Cirillo. La giovane che a 33 anni raccontava l’agonia del dolore se ne è andata. Strappata via da questa terra da un’orribile malattia. Proprio come Nadia Toffa, Elisabetta Cirillo Aveva deciso di raccontare a tutti la sua malattia. Per non sentirsi sola, per esorcizzare, per sdrammatizzare. Lo faceva nel suo blog “Lisa in the world” nel quale raccontava tutto il dolore, la sofferenza, le battaglie, la malattia. Raccontava tutto ...

Venezia - Sara Morta a 29 anni nello schianto in moto : il fidanzato alla guida aveva bevuto : Il giovane di 26 anni che nello stesso impatto ha riportalo solo lievi fratture ora è indagato dalla Procura per omicidio stradale con l’aggravante della guida in stato di ebbrezza. Dai controlli in ospedale è emerso che aveva un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito dalla legge.Continua a leggere