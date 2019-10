Maglia Italia | la divisa verde non è andata giù | il messaggio di Gasparri ‘in versi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) “S’indignó perfin Tardelli: ”I color non sono quelli!’ Non si scherza con la, chi lo fa ci offende e sbaglia. Il colore è tradizione, storia, gloria, anch’emozione”. Mauriziocommenta a “Un giorno da pecora”, su Radio 1 la decisione dell’di scendere in campo contro la Grecia con la. “Noi ‘gli azzurri’ li chiamiamo, col colore li appelliamo. E dei Pooh e di Baglioni ricordiamo le canzoni, ‘un azzurro lungo un sogno’, cantó Claudio ed io svergogno. Chi per soldi impone ile la propria faccia perde. L’hanno fatto per quattrini, soldi e affari unici fini”. “Da quel puma assatanato vien l’azzurro cancellato. Attirare l’attenzione solo per speculazione. Per la vendita ostentate le magliette contestate. Le han portate anche a ...

BrunoVespa : L’Italia gioca con la maglia verde. Bella. Ma quella azzurra è più bella. Perché è la nostra. Non si svende la storia. - Gazzetta_it : Rinascimento #Italia: con la #Grecia in maglia verde per celebrare nuovi talenti - DiMarzio : #Nazionale, l’#Italia in campo con la #Grecia in maglia verde -