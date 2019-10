Fisco | Salvini | ‘in galera Stato che complica la vita non cittadini’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Gli evasori da milioni di euro come negli Stati Uniti ine butto via la chiave. Ma a volte in Italia ti rendono impossibile pagare le tasse. Prima voglio unoche mi rende semplice pagare le tasse e poi ne riparliamo. Se unomila, è loche deve andare innon i cittadini”. Lo ha affermato Matteo, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro. L'articolo, ‘inchelanon cittadini’ CalcioWeb.

Paso45038503 : @PiramideRossa Guarda a caso un amico di Berlusconi,Salvini e compagnia cantante.Adesso carcere.CHI EVADE IL FISCO CARCERE PUNTO E BASTA. - AristarcoScann1 : RT @velo_di_maia: Da quel che #DiMaio dice e scrive su #fisco, #Quota100, #decretisicurezza e altro, la sua vicinanza al #Buzzurro appare e… - osannacremonesi : RT @deboramau: #Berlusconi dice nella sua artereosclerosa coerenza che evadere il fisco è libertà, e questo credo valga anche per #Salvini… -