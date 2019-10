È morta la cantante sudcoreana Sulli | aveva 25 anni

Kim Shattuck - morta cantante dei Muffs/ Aveva 56 anni e combatteva contro la Sla : Kim Shattuck, morta la cantante dei Muffs: Aveva 56 anni e combatteva contro la Sla. Ma ha completato il lavoro per l'ultimo album con la band.

morta Kim Shattuck - la cantante dei Muffs è scomparsa dopo una lotta contro la Sla : aveva 56 anni : È Morta a 56 anni dopo una battaglia contro la Sla durata due anni Kim Shattuck, la cantante e chitarrista dei Muffs. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato il marito con un commosso post su Instagram: “Questa mattina è scomparsa nel sonno l’amore della mia vita, in pace, dopo una devastante battaglia con la Sla durata due anni – ha scritto -. Sono l’uomo che sono oggi solo grazie a lei. Lei continuerà a vivere grazie alla sua ...

Lutto per Mel B - morta la bisnonna di 107 anni. La cantante vola ai Caraibi per l'addio - : Novella Toloni La cantante delle Spice Girls ha cancellato tutti gli impegni per volare a Nevis, piccola isola dei Caraibi, e dare l'ultimo saluto all'anziana bisnonna deceduta Prosegue il difficile momento della cantante Mel B. Dopo la denuncia sporta nei suoi confronti dall'ex assistente personale, che la accusa di maltrattamenti e mancati pagamenti per oltre 200mila dollari, la componente delle Spice Girls è stata colpita da un ...

È morta a 74 anni la cantante d’opera Jessye Norman : Jessye Norman, soprano statunitense tra le più importanti cantanti d’opera degli ultimi decenni, è morta a 74 anni a New York, per le conseguenze di una lesione alla colonna vertebrale riportata nel 2015. Specializzata soprattutto nel repertorio di Richard Wagner,

Louis Tomlinson - la sorella del cantante degli One Direction non si è suicidata : “È morta per overdose” : Félicité Tomlinson, la sorella del cantante degli One Direction, Louis, non si è suicidata ma è morta a causa di un’overdose di cocaina, Xanax e Oxicodone. È questa la conclusione a cui è giunta la polizia dopo mesi di indagini, come riferisce il Mirror. La ragazza aveva 18 anni ed era stata trovata morta nel suo appartamento: secondo il coroner a causarne la morte è stato un attacco di cuore “accidentale”, provocato da un ...

morta Kylie Rae Harris - la cantante country ha avuto un incidente stradale con un pirata della strada : aveva 30 anni : È Morta a 30 anni in un incidente stradale causato da un pirata della strada in stato di ebbrezza la cantante country Kylie Rae Harris, astro nascente della musica americana. Lo schianto è avvenuto nella notte di mercoledì 4 settembre: Kylie era in viaggio per Taos, nel New Mexico, dove avrebbe dovuto esibirsi in un locale quando è rimasta coinvolta in un violento scontro tra tre auto, in cui è Morta anche la guidatrice di un’altra ...