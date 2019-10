De Rossi | per i media argentini al Boca Juniors è la ruota di scorta del team

MotoGp – Rose… bianche per te! Valentino Rossi romanticissimo : la dolce sorpresa per i 26 anni di Francesca Sofia Novello [VIDEO] : Quanta dolcezza in casa Rossi-Novello: enorme mazzo di rose bianche per il 26° compleanno della fidanzata del Dottore Una settimana di pausa, per i piloti della MotoGp, dopo la gara della Thailandia, che ha incoronato Marquez campione del mondo 2019. Valentino Rossi è rientrato in Italia prima del trittico asiatico, che inizierà domenica pRossima in Giappone, per passare un po’ di tempo con i suoi cari e, soprattutto, festeggiare il ...

Di Maio - M5S : sarà ago bilancia per Governi pRossimi 10 anni : Italia, Di Maio:"I prossimi 10 anni saranno 10 anni al Governo. Vi assicuro che ormai e' difficile tornare indietro. M5S sarà sempre l'ago bilancia

Amici Celebrities - impensabile mossa di Maria De Filippi : cosa farà nella pRossima puntata (per la prima volta) : Colpo di scena ad Amici Celebrities, la nuova creatura di Fascino e di Mediaset. Maria De Filippi sarà il giudice speciale della nuova puntata in onda mercoledì a partire dalle 21.20 su Canale5. Ad annunciarlo è stato lo stesso profilo del programma tramite un tweet, che ha spiazzato i fan ma che p

F1 - GP USA 2019 : i piloti utilizzeranno le gomme 2020 nelle prove libere. Test cruciale per il pRossimo anno : Il GP degli USA 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà ad Austin nel weekend del 1-3 novembre, sarà fondamentale anche in ottica 2020. Durante le prove libere del venerdì, infatti, tutti i piloti dovranno utilizzare un set di gomme extra prodotto da Pirelli: tutte le scuderie avranno così la possibilità di raccogliere informazioni che saranno importanti per i due giorni di Test ad Abu Dhabi dove verranno appunto impiegate le gomme che ...

Gianluca Vialli e la sua lotta contro il tumore : “Sto facendo nuove cuore e spero di esserci per il pRossimo raduno della Nazionale” : “Ringrazio Gabriele Gravina (presidente Figc, ndr) per avermi aspettato – ha dichiarato oggi Gianluca Vialli durante il ritiro azzurro –. Oggi sono qui in veste di ambasciatore dei volontari di Euro 2020, nei prossimi giorni parleremo di come allargare il mio contributo. Non ci sono tempistiche ma spero di essere qua il prossimo raduno della Nazionale, non da invitato ma con un ruolo definito“. E’ notizia di oggi, ...

Intel presenta Element - un PC modulare per NUC di pRossima generazione : Intel ha mostrato la sua piattaforma PC modulare di nuova generazione nota come Element, che include CPU, memoria e altre funzionalità su una singola scheda dual-slot. Ed Barkhuysen di Intel ha fatto luce su PC Element: questa piattaforma include principalmente tutto ciò di cui si ha bisogno per costruire un PC.Per quanto riguarda le specifiche, Element ha un rivestimento di colore nero con il logo Intel e una singola ventola. La scheda è ...

Peggioramento meteo previsto per la pRossima settimana - tornano le piogge anche abbondanti : Roma - Se l'imminente weekend sarà caratterizzato da un tipo di tempo tutto sommato stabile, ma con la tendenza ad un lento e progressivo declino dell'alta pressione, l'avvio della nuova settimana vedrà proseguire il processo di indebolimento della struttura anticiclonica ed il conseguente avvicinamento di una saccatura di bassa pressione dall'Atlantico verso l'Italia. Il tempo è destinato dunque a ...

MotoGp – Marquez per nulla superstizioso : “una caduta nella pRossima gara? Cercheremo di cambiare tradizione” : Marc Marquez pronto a cambiare la ‘tradizione’: lo spagnolo della Honda non ha intenzione di cadere nella prossima gara, dopo aver conquistato il titolo Mondiale Marc Marquez è il campione del mondo di MotoGp 2019: lo spagnolo, grazie alla vittoria in Thailandia, ha potuto festeggiare il suo ottavo titolo Mondiale. Marquez, dopo i festeggiamenti col team, è stato ospite del programma televisivo spagnolo El Hormiguero: ...

Roma - Kolarov non chiuderà la carriera in Serbia : i gialloRossi spingono per il rinnovo : Il terzino serbo ha annunciato che non chiuderà la sua carriera in patria, dunque la Roma ha accelerato per raggiungere un’intesa per il rinnovo Il futuro di Aleksandar Kolarov non sarà nel campionato serbo, il mancino della Roma infatti non ha nessuna intenzione di chiudere la carriera nel proprio Paese. Luciano Rossi/LaPresse Lo ha confermato lui stesso al termine del match vinto contro il Paraguay, in cui è rimasto in campo per ...

Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per il weekend e la pRossima settimana : temperature sempre superiori alle medie del periodo : Di seguito e in dettaglio le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni. Oggi al Nord cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni nelle ore centrali del giorno, al mattino annuvolamenti bassi e stratiformi sull’Emilia Romagna e su pianure lombarde e piemontesi. Attese foschie dense o locali banchi di nebbia nella notte sulla parte orientale della pianura padana. Centro e Sardegna: cielo da irregolarmente ...

Lo studio di Crackdown 2 cerca sviluppatori per lavorare ai pRossimi giochi di Rockstar Games : Ruffian Games ha pubblicato nuovi annunci di lavoro per sviluppare vari giochi non annunciati in collaborazione con Rockstar Games (tramite The Scottish Games Network).Escludendo Crackdown 2, Ruffian Games è noto soprattutto per il suo pluripremiato Quarrel, insieme a titoli come Nike + Kinect Training e Star Wars Kinect. Lo sviluppatore di Dundee ha recentemente chiuso la sua collaborazione con 343 Industries, dopo aver portato Halo Reach su ...

A Roma la presentazione di Percy’s song il graphic novel di Martina Rossi : Sarà presentato a Roma il graphic novel Percy’s song di Martina Rossi, edizioni Phoenix Publishing, sabato 18 ottobre 2019 alle

Nei pRossimi 30 anni almeno 5 miliardi di persone senza cibo e acqua : Secondo un modello realizzato da scienziati coordinati da Rebecca Chaplin-Kramer, dell’Università di Stanford, nei prossimi 30 anni almeno 5 miliardi di persone potrebbero non avere accesso a cibo e acqua, soprattutto in Africa e nell’Asia meridionale, e centinaia di milioni di abitanti delle zone costiere potrebbero essere a rischio tempeste e uragani. I risultati dello studio sono stati pubblicati su Science: gli esperti hanno ...

Vicenza - auto contro il guardrail per un colpo di sonno : paura per il calciatore Samuele Rossi : paura per il terzino della Fc Bassano 1903 Samuele Rossi. Il 18enne è rimasto coinvolto in un incidente verificatosi lunedì scorso in via Fratellanza direzione Asiago, in provincia di Vicenza. A causa di un colpo di sonno ha sbandato con la sua auto, che è finita contro il guardrail. Ma lui ne è uscito indenne.Continua a leggere