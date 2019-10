Ancora iPhone SE 2 | storage | prezzo | colorazioni e design

Trova un iPhone Ancora funzionante in fondo al fiume e rintraccia chi l’aveva perso 15 mesi prima : Michael Bennett, giovane star di YouTube, stava facendo un’immersione in un fiume del South Carolina quando ha fatto un’insolita scoperta: un iPhone! Con sua grande sorpresa, una volta tornato a casa e collegato il dispositivo alla corrente elettrica, ha scoperto che lo smartphone era ancora funzionante, grazie alla custodia impermeabile in cui si Trovava. Ma il vero shock è arrivato quando è riuscito a rintracciare la proprietaria (tra l’altro, ...

Zoppica la batteria degli iPhone con iOS 13.1.2 - Ancora surriscaldamenti : Un vero e proprio resoconto è quello qui proposto sull'andamento di iOS 13.1.2 a bordo degli iPhone compatibili. I tempi sono più che maturi considerando che il firmware incrementale ha fatto capolino in Italia nella serata del 30 settembre e, a distanza di 4 giorni, risulta non essere perfetto in ogni suo aspetto. Tra i bug risolti di iOS 13.1.2 ce ne sono diversi relativi agli errori di backup, alla mancata calibrazione dello schermo ma ...

Ancora problemi di batteria con iOS 13.1.2 su iPhone? Almeno 6 bug risolti : I problemi di batteria su iPhone saranno tutti risolti con iOS 13.1.2? La danza degli aggiornamenti Apple non poteva che concludersi, proprio ieri 30 settembre, con un nuovo rilascio minore ma decisivo, conseguente pure al repentino 13.1.1 di soli pochi giorni fa. Gli sviluppatori stanno lavorando costantemente per garantire una migliore esperienza d'uso ai possessori dei melafonini, purtroppo non sempre riuscendoci. Cerchiamo di capire dunque ...

iPhone X a 1 euro su Google con i codici FJK289LAP e 791GBA491? Basta cascarci Ancora : Possibile che si creda ancora alla possibilità di vincere un iPhone X a 1 euro, semplicemente digitando due codici (nella fattispecie FJK289LAP e 791GBA491) su Google e fornendo i propri dati personali a qualche fantomatico sito? Per quanto la proposta ora in voga su molte bacheche Facebook sia etichettata da molti come truffa, non tutti sono così smaliziati da tenersi alla larga da un simile annuncio: anzi, tentano la sorte con la procedura ...

Ancora speranze per la ricarica wireless inversa degli iPhone 11 : sarebbe stata inclusa : La ricarica wireless inversa era una caratteristica praticamente data per assodata a bordo degli iPhone 11, ma di cui non è stata fatta la minima menzione nel corso del keynote dello scorso 10 settembre. Non si riesce a risalire alla funzione nemmeno all'interno delle pagine ufficiali, dove in genere vengono dettagliate tutte le nuove opzioni previste dai prodotti appena presentati. Ci ha pensato il leaker Sonny Dickson a riaccendere le ...