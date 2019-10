55enne soffre della Sindrome della mano aliena cose le succede è pazzesco

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Una malattia rarissima ha colpito una donna di 55 anni chiamata Karen Byrne. La donna per 28 anni è stata condannata a convivere con la, una malattia che provoca alcuni minuti di autolesionismo. All’improvviso la donna viene colpita da crisi molto forti e lasinistra diventa non più governabile e inizia a schiaffeggiare il suo corpo e in particolare il suo viso. Secondo quanto riferito dai medici la malattia si forma solo nel caso in cui l’emisfero destro del cervello non riconosce quello sinistro. La signora ha raccontato un particolare inquietante: “A volte mi accendo una sigaretta con lasinistra e accade che ladestra me la tolga quando la appoggio nel posacenere. Altre volte invece lami toglie ledalla borsetta senza che io me ne accorga. Ho perso moltissimi oggetti in questo modo.” Sembra però che dopo 28 anni ...