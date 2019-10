Siria | uccisa Hevrin Khalaf | l' attivista per i diritti delle donne

L'attivista per i diritti delle donne Hevrin Khalaf uccisa dai miliziani filo-turchi in Siria : C’è anche una attivista per i diritti delle donne tra i 9 civili trucidati ieri a sangue freddo dai miliziani filo-turchi nel nord-est della Siria. Secondo quanto riferisce il Guardian, Hevrin Khalaf, 35 anni, segretaria generale del Partito Futuro Siriano, e il suo autista, sono stati assassinati a colpi di arma da fuoco su un’autostrada dopo essere stati prelevati dalle loro auto da milizie sostenute dalla Turchia, ...

