Messina | tentano di rapire bimba di 5 anni | ricercati due uomini

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019) Federico Garau Grande paura nel pomeriggio di giovedì, quando due malviventi hanno cercato diunadall'area giochi sul lungomare di Nizza di Sicilia: le delicate indagini nelle mani dei carabinieriInquietante tentativo di rapimento di una bambina di 5, andato in scena durante il pomeriggio dello scorso giovedì a Nizza di Sicilia ().Secondo quanto riferito dalla stampa locale, erano all'incirca le 17 quando la piccola si trovava in compagnia della nonna sul lungomare. Una tranquilla passeggiata, proseguita poi all'interno di un'area giochi, che si è rapidamente trasformata in un incubo per la donna.Da un'auto che si ferma nelle vicinanze escono due, che si avvicinano alla, la afferrano edi portarla all'interno dell'abitacolo col chiaro intento di rapirla.Per fortuna la nonna si rende immediatamente conto della scena, ...