Lamorgese:profughi,Ue non ci lasci soli

"L'Europa non cisui".E' l'appello del ministro dell'Interno Lucianadal Corriere. "L'intensificazione dei flussi migratori", per via della crisi siriana "richiede un approccio europeodale" e sottolinea- "non possono essereatigli Stati più esposti".invoca anche "un confronto con le Ong, partendo dal codice di condotta già siglato dal Viminale". Per i rimpatri "è necessario sottoscrivere nuovi accordi di riammissione e attuare una strategia a livello Ue"(Di domenica 13 ottobre 2019)