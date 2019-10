Lamorgese | «Sui profughi l’Europa non ci lasci da soli»

Stretta sui rimpatri - decisione in 4 mesi. Ma Lamorgese gela Di Maio : difficile stabilire i tempi : Arriva il decreto targato Di Maio-Bonafede sui rimpatri. Il provvedimento sara' infatti presentato proprio oggi dal ministro degli Esteri e dal ministro della Giustizia alla Farnesina. Come anticipato dallo stesso Di Maio, gia' ieri alla trasmissione "Diritto e Rovescio" su Rete 4, il decreto "ci permettera' in quattro mesi di capire se le persone che arrivano possono stare qui o devono essere rimpatriate". L'obiettivo del provvedimento, ...

I giuristi chiedono a Lamorgese di rimediare ai pasticci di Salvini sui migranti : Dopo le sentenze dei giudici ordinari, anche la società civile si muove contro il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini quando era alla guida del Viminale. “Italia stato di diritto” è un’associazione di giuristi, avvocati, notai, magistrati in pensione e docenti di diritto ed ha deciso di invia

Il ministro Lamorgese ha fornito i nuovi dati sui rimpatri dei migranti dall'Italia : "Al 22 settembre, i rimpatri effettuati dal nostro Paese sono stati 5.244, di cui 5.044 forzati e 200 volontari assistiti". Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, riferendo alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Politiche europee in vista del Consiglio Ue Giustizia e Affari Interni in programma il 7 e 8 ottobre. "Nel 2017 - ha ricordato il ministro - i rimpatri forzati erano stati 6.514 e quelli volontari ...

Lamorgese svela il bluff di Salvini sui rimpatri dei migranti : sono meno degli anni scorsi : Il ministyro dell'Interno in Commissione Affari Costituzionali e Politiche Europee fa il punto della situazione sui flussi migratori: arrivi in calo e aumento delle pratiche risolte per le richieste di protezione internazionale. E svela il bluff di Matteo Salvini: sotto la sua gestione meno rimpatri degli anni precedenti.Continua a leggere

Accordo a Malta sui migranti. Lamorgese : un primo passo concreto : Trovato un Accordo sulla redistribuzione dei migranti che arrivano in Europa. Nel vertice de La Valletta, tra i ministri degli Interni di Italia, Francia, Germania e Malta, sotto l'egida della Commissione Ue e della presidenza finlandese di turno, si è raggiunta l'intesa che prevede un meccanismo di redistribuzione dei migranti soccorsi in mare e sbarcati, con tempi rapidissimi, al massimo 4 settimane; inoltre, una volta redistribuiti i migranti ...

Al via il vertice sui migranti. Lamorgese : "Abbiamo buone prospettive" : Il vertice sull’immigrazione prende il via con le buone aspettative di Luciana Lamorgese, il nuovo ministro dell’Interno dell’esecutivo giallo-rosso, che al suo arrivo al Forte Sant’Angelo, di fronte a La Valletta, dichiara: “Speriamo che i lavori vadano bene. Abbiamo buone prospettive ma ne parliamo dopo”. Lamorgese incontrerà i ministri dell’Interno di Francia, Germania, Malta e ...