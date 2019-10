Jocker urta i pompieri e va subito in caserma

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019) Francesca Galici Ha sbagliato le valutazioni di una manovra e ha colpito un mezzo dei vigili del fuoco in sosta: Joaquin Phoenix si è immediatamente recato dal personale per ammettere le sue colpe e per assumersi la responsabilità Nemmeno i divi di Hollywood sono immuni agli errori alla guida e ne sa qualcosa Joaquin Phoenix, in questi giorni nelle sale con il film. L'attore è stato involontariamente protagonista e artefice di un piccolo incidente che ha coinvolto un furgoncino dei Vigili del Fuoco a West Hollywood. Stando a quanto riportato dai testimoni e dalle forze dell'ordine, Phoenix stava effettuando una svolta a destra in un parcheggio quando la sua Tesla hato, senza violenza, il mezzo dei vigili del fuoco che si trovava in sosta e senza personale a bordo. Joaquin Phoenix a quel punto ha compiuto il suo dovere di cittadino modello e, invece di far finta ...