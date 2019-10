Fonte : oasport

(Di domenica 13 ottobre 2019) Due riconferme al vertice dei match validi per le cinture mondiali in questo weekend. L’inglesee il russosino infatti Campioni del Mondo per quanto riguarda iIBF e i mediomassimi WBA, con due vittorie fondamentalmente simili nel controllo del ring, ma diverse nell’esito.domina in maniera netta l’incontro con il francese Sofiane Takoucht nella sua Leeds. Bastano due sole riprese a mettere in chiaro le cose: l’inglese manda due volte al tappeto il francese, prima che l’arbitro fermi il combattimento e, di fatto, ponga il punto esclamativo sulla superiorità fin troppo evidente di, alla sua trentesima vittoria su altrettanti incontri da professionista, mentre il record di Takoucht si aggiorna a 35-4-1. Dall’altra parte dell’oceano, a Chicago,deve invece arrivare alla ...

OA_Sport : Boxe: Josh Warrington si conferma campione mondiale IBF dei pesi piuma, Dmitry Bivol fa lo stesso con i mediomassim… -