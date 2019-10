Spazio | la ricerca di altri mondi continua con l’Europa protagonista

Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 12 ottobre 2019) Gli svizzeri Mayor e Queloz, cui quest'anno è andato metà del premio Nobel per la Fisica, nel 1995 hanno osservato il primo pianeta al di fuori del sistema solare, 51 Pegasi B

