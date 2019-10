Registrazione Trono Over U&D dell' 11 ottobre | Ida non ama più Guarnieri | lui piange

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Ci si aspettavano buone notizie per Riccardoe Ida Platano nella primadeldi Uomini e donne dopo la dichiarazione d'amore del cavaliere avvenuta circa una settimana fa. Nei giorni scorsi, infatti, la coppia era stata avvistata insieme per le vie di Brescia, città in cui lei vive. Il fatto che Riccardo avesse con sé una valigia, aveva indotto a pensare ad un loro ricongiungimento, suggellato da qualche giorno di convivenza. Ma il resoconto'appuntamento registrato l'11è ben diverso dalle aspettative dei fan del programma. Ida, infatti, ha rivelato di non essere più innamorata del suo ex e di non avere provato nulla in occasionea letturaa lettera. Le sue parole hanno, inevitabilmente, causato la delusione del cavaliere che ha lasciato lo studio in lacrime. Anticipazioni Uomini e donne: Ida non ama più Riccardo Il Vicoloe News ...

