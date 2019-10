Luché racconta la sua pizza a Piero Armenti | ' Farla a New York è più bello che a Napoli'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Non tutti sanno che, oltre ed essere ormai da anni un rapper di primo piano nel sempre più variegato panorama della scena italiana, è anche un affermato imprenditore, sia in ambito streetwear, dove sta ottenendo ottimi risultati con il suo brand 'Black Friday', ma anche e soprattutto a livello culinario, è infatti titolare e socio di alcuni locali a Londra e New. L'incontro tra, davanti a una diavola e unasenza glutine Da buon napoletano, che in questi giorni si trova proprio nella "Grande mela" per lavorare al suo prossimo album, ha cercato di portare il gusto della veranapoletana all'estero. Nel pomeriggio – italiano – di oggi il rapper ha ospitato nel suo locale di Brooklyn 'Bravi Ragazzi' un altro corregionale che è riuscito a fare fortuna a New, ovvero il sempre più popolare, giornalista giramondo e titolare ...