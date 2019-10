Lecce | carabiniere ubriaco contromano | un morto e due feriti

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 12 ottobre 2019) Un uomo èe due sono rimastiin un incidente stradale provocato da unforestale che,, a bordo di una vettura Bmw, ha imboccatola statale 613-Brindisi percorrendola per oltre 10 chilometri. Lo scontro è avvenuto alle 4.30. L'auto su cui viaggiava ilsi è scontrata frontalmente con una Renault Clio con a bordo un uomo di 59 anni, Desiderio Serio, di San Donaci (Brindisi), e un suo amico, che stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la serata in un locale a. Serio è, mentre l'amico è rimasto ferito. Ferito anche il conducente dell'auto, undi 34 anni, di Brindisi in servizio come forestale a Matera. Le condizioni dei duenon sono gravi. Positivo all'alcol-test Ilè risultato positivo al test alcolemico al quale è stato sottoposto in ospedale. La sua ...

