Le Parole della settimana di sabato 12 ottobre | gli ospiti di Gramellini su Rai 3

Anticipazioni Rosy Abate 3 - le Parole della Michelini : 'Voglio lasciare un bel ricordo' : Stasera si chiude la seconda stagione di Rosy Abate, la fiction del venerdì sera di Canale 5 con Giulia Michelini e intanto si pensa già a cosa succederà nel corso della terza stagione. I tantissimi fan che hanno seguito le prime due stagioni di successo, sono curiosi di scoprire quello che accadrà in futuro e soprattutto se ci saranno dei nuovi episodi che vedranno come protagonista l'amatissima 'regina di Palermo'. La Michelini, in varie ...

Lutto nel mondo della moda : Giorgia aveva 61 anni. La sua città senza Parole : Era l’erede di un vero impero della moda e nella moda ancora lavorava come imprenditrice insieme al figlio Alessandro. Addio ad una grande donna: Giorgia Mattioli che se n’è andata giovedì sera a 61 anni e la notizia è stata diffusa oggi – a esequie avvenute nella massima riservatezza per volontà della famiglia – dal popolare sito internet di calcio Zerocinquantuno di cui Giorgia era socia finanziatrice, a conferma della sua passione rossoblù. ...

Parole Petrachi - i commenti del Ministro dello Sport Spadafora e della ct Milena Bertolini : “Penso che nello Sport debba avere cittadinanza un grande rispetto per tutto e tutti e quindi le dichiarazioni di Petrachi non sono coerenti con quello che ci aspettiamo per il mondo dello Sport e denotano un’arretratezza culturale di cui non sentivamo bisogno”. Così, a margine della conferenza stampa che ha seguito la riunione tra tutte le istituzioni coinvolte nell’organizzazione delle Olimpiadi di Milano e ...

MotoGp – La strategia di Marquez e la soddisfazione di Quartararo e Viñales : le Parole dei top-3 nel parco chiuso del Gp della Thailandia : Le parole dei primi tre classificati nel parco chiuso del Gran Premio della Thailandia, tanta euforia per Marc Marquez Ottavo titolo per Marc Marquez in carriera, un trionfo quello del pilota spagnolo che si conferma campione del mondo vincendo il Gran Premo della Thailandia davanti a Fabio Quartararo e Maverick Viñales. AFP/LaPresse Nono successo in stagione per il rider della Honda, capace di prendersi la gloria anche a Buriram, ...

Massimo Gramellini - Le Parole della settimana : “Avremo uno scoop” : Le parole della settimana, Massimo Gramellini sulla nuova edizione: “Ci sarà uno scoop” Partirà oggi, sabato 5 ottobre 2019, alle 20.20 su Rai3, la nuova edizione de Le parole della settimana, il programma di Rai3 condotto da Massimo Gramellini, che farà compagnia ai telespettatori fino alle 21.30 circa, quindi per più di un’ora. E in un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale TelePiù, ...

Le Parole della settimana torna su Rai 3 dal 5 ottobre - gli ospiti di Gramellini : Le Parole della settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 5 ottobre alle 20:20: gli ospiti Dopo la pausa estiva, quando l’autunno è ormai entrato e i primi freddi iniziano a segnare le nostre giornate, ecco tornare Massimo Gramellini con il suo programma dell’access prime time del sabato sera di Rai 3. Un racconto dei fatti della settimana attraverso le Parole, Parole importanti che hanno segnato i giorni appena ...

Le Parole della settimana - Charlotte Casiraghi nello studio di Massimo Gramellini : Sarà Charlotte Casiraghi ad aprire la quarta edizione del Le parole della settimana, il programma condotto da Massimo Gramellini, in onda da domani sabato 5 ottobre alle 20.20 su Rai3. Charlotte Casiraghi, secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, parlerà del suo lib

Treccani inaugura il Festival della lingua italiana : «Difendiamo le Parole - per la nostra libertà» : «Sono convinto che la parola sia stata, sia e debba continuare a essere espressione di ragionamento, condivisione e anche, senz’altro, confronto tra diverse posizioni». Con questa intenzione, o sarebbe meglio dire «missione», dichiarata dal direttore generale Massimo Bray, Treccani ha deciso di scendere in campo, organizzando quest’anno la prima edizione del Festival della lingua italiana – #leparolevalgono, che si terrà a Lecco dal ...

Le Parole della Settimana - la nuova edizione dal 5 ottobre in tv su Rai3 : Sabato 5 ottobre andrà in onda, su Rai 3, la prima puntata della nuova edizione de Le Parole della Settimana, noto talk show incentrato sul tema della comunicazione condotto dal giornalista e scrittore Massimo Gramellini. Quest'anno il programma arriva alla quarta edizione e dà appuntamento ai telespettatori per ogni sabato alle ore 20:15. Facendo un breve excursus sulle sue origini, un tempo questo format era incluso come una rubrica ...

Morte Squinzi - le Parole del presidente della Regione Lombardia e del senatore Corti : “Cordoglio e vicinanza alla famiglia. Ci lascia innanzitutto una persona perbene. Un imprenditore capace e lungimiramte che e’ stato protagonista della storia recente dell?industria lombarda e italiana. Non lo dimenticheremo mai ricordandolo sempre come un modello da seguire” Sono le dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la Morte di Giorgio Squinzi. “Un imprenditore – ha ...

Ciliverghe - la presentazione della gara contro la Savignanese : le Parole di Carobbio : E’ pronto a tornare subito in campo il Ciliverghe dopo il successo in Coppa Italia a Mantova contro la capolista del campionato, con la squadra di Carobbio chiamata ad una nuova trasferta dove è attesa dal confronto con la Savignanese domani alle ore 15. Il pieno recupero di Sola riporta a pieno regime la mediana, mentre in difesa danno forfait Minelli, operato ieri al ginocchio, e Garofalo con Ait Bakrim fermo ai box per l’infortunio alla ...

Palermo - striscione per la liberazione di Antonino Speziale : le Parole della vedova Raciti : Ieri sera, dopo la partita del Palermo contro il Marina di Ragusa, gli ultras della ‘Curva Nord 12‘ hanno affisso uno striscione con la scritta ‘Gli ultras non dimenticano, Speziale libero‘. Antonino Speziale, condannato per l’omicidio preterintenzionale di Filippo Raciti, il poliziotto ucciso durante gli scontri tra tifosi nel derby Catania-Palermo del 2007, tornerà in libertà nel 2021. Speziale è stato ...

Biodegradabile - compostabile - carbon neutral : cosa significano le Parole della sostenibilità ambientale : Materiali che si trasformano in compost in meno di tre mesi. Buste di plastica che, anche se biodegradabili, non vanno mai disperse nell’ambiente. Il vocabolario della sostenibilità ambientale è fatto di parole da conoscere per leggere bene le etichette. Ecco i principali: B come Bio-degradabile – Indica la capacità di un materiale di essere degradato in sostanze più semplici attraverso microorganismi che lo ‘mangiano’ e lo ...

MotoGp – Marquez convinto della strategia - Dovi determinato e Miller pensa a… mamma : le prime Parole dei protagonisti del Gp di Aragon : Marc Marquez soddisfatto del suo lavoro in pista, Dovizioso determinato e Miller pronto a sorprendere la madre in Australia: le parole dei primi tre classificati del Gp di Aragon E’ Marc Marquez il vincitore del Gp di Aragon: lo spagnolo della Honda ha fatto il vuoto dietro di sè sul circuito del Motorland, dominando la gara sin dalla partenza. Un eccezionale secondo posto per Andrea Dovizioso, che è riuscito in una incredibile ...