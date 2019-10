Cesano Maderno | maltrattamenti in classe | due le maestre indagate

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Il fenomeno deiin ambito scolastico non sembra diminuire nel nostro Paese. Le indagini compiute dai carabinieri di(MB) hanno infatti portato alla luce un nuovo caso e permesso di capire cosa accadesse quotidianamente nella scuola per l'infanzia Luigi Calastri del piccolo comune brianzolo. L' Arma ha ritenuto necessario fare ricorso ad intercettazioni audio e video dalle quali sono emerse una serie di violenze psicologiche e fisiche ad opera di duedell'istituto. Nei confronti delleè scattata l'interdizione all'esercizio della professione di insegnante da parte della magistratura. Una misura che vieta la possibilità di lavorare con i minori, per i prossimi nove mesi, su richiesta del pubblico ministero Michela Versini. A seguito del confronto con il giudice dell'udienza preliminare Emanuela Corbetta, le due insegnanti avrebbero deciso di ...

Notiziedi_it : Cesano Maderno, il panico dei bambini dell’asilo svela i maltrattamenti in classe - AlbricciSrl : E...Siamo partiti! Open House 2019 ha appena aperto le porte, vieni a trovarci oggi, siamo aperti tutto il giorno f… - infoitinterno : Cesano Maderno, il panico dei bambini dell’asilo svela i maltrattamenti in classe. Scuola Calastri. Monza -