Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Sono i rinnovi a tenere banco in queste giornate di fermo del campionato per gli impegni delle Nazionali. In casasi parla soprattutto di quelli diche sono in scadenza. E proprio su di loro arriva una triste notizia daRinnovisembra ormai certo che, entrambi con il contratto a scadenza 2020, finiranno la loro esperienza neldopo 7 anni di fila, perché il rinnovo proposto loro non li soddisfa Per quanto riguardasembra che il suo destino sia quello di ritrovare Benitez Allo spagnolo è stato prospettato il prolungamento di un anno a quasi 4 milioni ma il suo futuro è già segnato: andrà in Cina dal suo mentore Benitez. Già questa estate il Dalian lo aveva contattato, offrendogli un triennale da 10 milioni a stagione ma ilnon lo ha voluto liberare perché ha ancora un ruolo-chiave nella ...

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Tuttosport - Rinnovo Mertens, biennale da 4 milioni più ruolo da team manager nel Bari! Il Belga rifiuta e pensa al… - napolista : Tuttosport: #Mertens e #Callejon pronti a dire addio al #Napoli Non c’è l’accordo per i rinnovi dei due calciatori… -