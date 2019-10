Superbike | Alex Lowes va in Kawasaki nel 2020! Il britannico sostituisce Leon Haslam al

Fonte : oasport

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Il mercato dei piloti inimpazza in vista di un Mondiale 2020 a dir poco rivoluzionato dal punto di vista delle line-up nei vari team impegnati nel campionato riservato alle moto derivate di serie. L’ultimo annuncio in ordine cronologico è stato quello della, che ha ufficializzato l’ingaggio diper la prossima stagione al fianco del cinque volte campione del mondo Jonathan Rea. Ilclasse 1990, fratello gemello di quel Samattualmente 14° nel Mondiale Moto2, prenderà il posto del connazionalenel ruolo di seconda guida per una squadra che andrà a caccia del sesto titolo iridato consecutivo.ha cominciato la sua esperienza nel Mondialenel 2014 e da allora ha raccolto una vittoria (Brno 2018) e ben 18 piazzamenti sul podio, inoltre occupa al momento la terza posizione nella classifica generale del ...

