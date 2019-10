Oroscopo 12 ottobre | per i Pesci positive le storie di lunga data | relax per la Bilancia

Oroscopo domani 12 ottobre classifica 'top e flop' : ordine per Sagittario - Gemelli a dieta : L'Oroscopo di domani, sabato 12 ottobre, apre le porte a una giornata particolarmente interessante, che porterà con sé delle novità riservate ad alcuni segni zodiacali. Siamo alla vigilia del plenilunio, che si verificherà nella serata di domenica. Questo fine settimana si prospetta agitato, assonnato e con punte di emozioni dovute a determinati colpi di scena. Qualcuno si ritroverà a battagliare con un certo fastidio stagionale, qualcun altro ...

Oroscopo del week end 12 e 13 ottobre : recupera il Toro - stanca la Vergine : Il fine settimana è alle porte, quali saranno i passaggi degli astri e delle stelle per queste due giornate autunnali? Dopo una settimana piuttosto faticosa arriva per il Toro un momento di recupero, i sentimenti potranno essere vissuti con maggior serenità e anche in ambito lavorativo le stelle sono favorevoli. Continua per i Pesci un momento astrale vantaggioso e qualcuno potrebbe ricevere una emozionate proposta. Sottotono la Vergine, che ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 12 ottobre : Ariete espansivo - Scorpione concreto : L'oroscopo dell'amore di coppia di sabato cerca di elargire con i suoi consigli astrali sensazioni promettenti per il benessere dei rapporti amorosi. Una nuova intesa viene individuata nelle previsioni astrali segno per segno, il risultato di transiti planetari favorevoli per l'amore. Nuove realtà vengono revisionate a dovere e sensazioni profonde fanno capolino nell'essere di ciascun segno zodiacale, per rendere le relazioni a due davvero ...

L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre : Ariete geloso - Bilancia lunatica : L'oroscopo della settimana indaga sulla posizione della Luna, presente prima in Ariete, poi in Toro e Gemelli. Il luminare notturno elargirà splendide emozioni, prevedendo splendidi guadagni da martedì per il Toro e divenendo molto amichevole e affettuosa in Gemelli. Di seguito l'approfondimento dell'amore e delle opportunità lavorative fortunate, riassunte nelle previsioni astrali segno per segno. Configurazioni stellari nelL'oroscopo della ...

Oroscopo settimana fino al 20 ottobre : Capricorno top in amore - Acquario avventuroso : L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre prevede un periodo di serenità per i Gemelli, mentre per il Leone potrebbe riaffacciarsi una vecchia fiamma dal passato. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: le coppie che hanno discusso recentemente saranno ancora in tensione. Le stelle saranno positive invece per tutti i rapporti che hanno fatto fatica a sbocciare. In ambito lavorativo ci ...

Branko - Oroscopo del 12-13 ottobre : previsioni del fine settimana : oroscopo weekend di Branko: le previsioni zodiacali di domani e dopodomani, 12 e 13 ottobre 2019 Anche per il secondo weekend del mese di ottobre 2019, domani e dopodomani (sabato 12 e domenica 13), le previsioni dell’oroscopo di Branko le riprendiamo dal suo libro dedicato allo zodiaco di tutto l’anno, dal titolo “Branko 2019, calendario astrologico”, riportando piccole indicazioni per ciascuno dei dodici segni. Weekend, ...

Oroscopo oggi Paolo Fox (voti del weekend) : previsioni 11 ottobre : Oroscopo del giorno di Paolo Fox, 11 ottobre: le previsioni del fine settimana Il weekend è alle porte e come si potrebbe fare senza i voti di Paolo Fox assegnati a ognuno dei dodici segni zodiacali? Andiamo quindi a scoprire, in pillole, che cosa si devono aspettare dall’Oroscopo di oggi, venerdì 11 ottobre. I nati sotto il segno del Cancro potranno contare sulla Luna favorevole mentre gli amici della Bilancia dovranno evitare i ...

L'Oroscopo di sabato 12 ottobre - 1ª sestina : la Luna in Ariete porta bene al Cancro : L'oroscopo di domani 12 ottobre 2019 annuncia a gran voce lo spettacolare ingresso della Luna nel campo dell'Ariete. Il transito della "musa dei poeti" entro i confini del segno di Fuoco è previsto in Astrologia già nella prima mattinata questo sabato, precisamente a partire dalle ore 06:45. Curiosi di sapere come saranno le stelle ad inizio weekend? bene, iniziamo pure a mettere in primo piano i segni migliori e peggiori, come da titolo in ...

Oroscopo di domenica 13 ottobre : difficoltà per l'Ariete - grintoso il Leone : L'Oroscopo della giornata di domenica 13 ottobre preannuncia momenti di felicità per alcuni dei dodici segni zodiacali, soprattutto per coloro che riusciranno a ritagliarsi qualche attimo di tempo da trascorrere con la propria famiglia. Coloro che sono nati sotto al segno dell'Ariete, sfortunatamente, si ritroveranno ad affrontare qualche piccola difficoltà, mentre il Leone riuscirà a mostrare la propria produttività sul lavoro grazie alla sua ...

L'Oroscopo del giorno 12 ottobre - ultimi sei segni : ottimo weekend per il Capricorno : L'oroscopo del giorno 12 ottobre 2019 prova a decifrare le effemeridi relative al prossimo sabato: target, gli ultimi sei segni del ventaglio zodiacale. Dunque, iniziamo subito a valutare uno ad uno Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di sapere, tra questi, quali i segni fortunati ad inizio weekend? Ovviamente ognuno in cuor suo spera in qualcosa di positivo per il proprio simbolo astrale anche se, come spesso ...

Oroscopo 11 ottobre : per il Capricorno c'è la necessità di parlare con la persona amata : Giro di boa della seconda settimana del mese di ottobre. La giornata dell'11 ottobre vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Cancro avere la Luna in aspetto favorevole, i rapporti saranno favoriti. Per il Toro c'è la necessità di portare avanti nuovi progetti. Di seguito le previsioni zodiacali segno per segno....Continua a leggere

L'Oroscopo settimanale al 20 ottobre : Marte nel segno della Bilancia - Leone fortunato : Durante la settimana che va dal 14 al 20 ottobre, i nativi Ariete riusciranno a riprendersi da una settimana piuttosto difficile, soprattutto in ambito sentimentale, mentre Leone sarà caparbio e determinato e spesso riuscirà a ottenere ciò desidera. Bilancia passerà un periodo di grande forza interiore: Marte in congiunzione conferirà ai nativi del segno tante energie; mentre Venere stazionerà sul segno dei Pesci, conferendo ai nativi del segno ...

L'Oroscopo di domani 11 ottobre : Vergine determinata - Leone confuso : Il mondo viene trattato in maniera sensibile nelL'oroscopo di venerdì, che approfondisce la congiunzione astrale di Nettuno con Luna nel domicilio dei Pesci. Nuove risorse intuitive sono lì a portata di mano non solo per i Pesci ma anche per Capricorno, Scorpione, Toro e Cancro che fanno sprofondare in un'intimità interiore che non ha fondo. L'oroscopo di venerdì Ariete: la vicinanza di Urano si fa sentire e apre a un cambiamento positivo che ...

Zodiaco di Paolo Fox : previsioni dell’Oroscopo - venerdì 11 ottobre : previsioni Paolo Fox di domani: oroscopo dell’11 ottobre L’astrologo per eccellenza Paolo Fox svela l’oroscopo di domani (11 ottobre) partendo come sempre dai primi quattro segni dello Zodiaco. ARIETE: situazione astrologica che premia le coppie che hanno avuto dei problemi nei giorni scorsi. Non ci sono ostacoli sul lavoro. TORO: giornata da trascorrere interessandosi agli altri e soprattutto allo stato emotivo del ...