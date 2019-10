Non denunciò abusi sessuali del suo presidente | maxi squalifica per ex segretario

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 11 ottobre 2019)per l’exgenerale della Federcalcio afghana ed ex membro dell’Esecutivo della Confederazione asiatica Sayed Aghazada: cinque anni di stop e una multa di 10 mila franchi svizzeri. Mentre Aghazada era in carica, fra il 2013 e il 2018, diverse calciatrici afghane avevano accusato l’alloraKeramuudin Karim di ripetuti. Per la commissione Fifa, Aghazada era a conoscenza di queglie non ha né agito per evitarli, né per denunciare come previsto dal codice etico della stessa Federazione internazionale.L'articolo Nondel suoper exgenerale afgano CalcioWeb.

