Nessun complotto | il governo se lo sono buttati giù da soli | dice Di Maio

Fonte : agi

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Luigi Di, in un'intervista a 'Repubblica' torna sulla 'rottura' con Salvini: "Ho fatto un'operazione verità. Il 2019 è stato l'anno più pazzo del mondo: due governi di diversa natura, una crisi in pieno agosto. Cidue persone a sapere comeandate le cose e unaio. Non c'e' stato, ilse logiù da". Poi sulla legge elettorale: "Dobbiamo trovare un accordo in maggioranza. Il modello ideale non esiste ed è inutile che in questa fase ognuno avanzi il suo". E sul vincolo di mandato: "Non voglio forzare la mano. Certo il tema di chi si fa eleggere con un partito e poi tradisce il voto degli elettori cambiando casacca come nulla fosse esiste. Propongo al Pd di sederci a un tavolo e discuterne". Il motto, per Di, deve essere "parlare meno e fare di più". "Lo dico prima di tutto a me stesso e ...

