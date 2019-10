Le multe ti arriveranno via web Lotta all' evasione sempre più tech

Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Governo Conte-bispiù hi-nellaal’. Se pare esser saltata l’idea del presidente Giuseppe Conte di voler mettere fuori all’edificio di Palazzo Chigi uno schermo che riporta in tempo reale i proventi della battaglia a chi evade le imposte,che, secondo quanto riferito dallo stesso premier, sarà il tratto caratterizzante del nuovo corso M5S-Pd Segui su affaritaliani.it

